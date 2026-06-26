「AZ-17EX ウルトラザウルス専用 グラビティカノン」の造形追加情報が公開
【AZ-17EX ウルトラザウルス専用 グラビティカノン】 7月 予約開始
タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、ムービングキット「AZ-17EX ウルトラザウルス専用 グラビティカノン」の造形に関する追加情報を公開した。
本商品はアニメ「ゾイド-ZOIDS-」に登場した「ウルトラザウルス」の大型装備「グラビティカノン」をAZシリーズで立体化したもの。別売りの「AZ-17 ウルトラザウルス」に装着することができるオプション装備となっている。
今回右舷に装備されたユニットの造形情報が公開。大型のジェネレーターユニットや特徴的な管制室の造形が再現されている。
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AZ-17EX- ゾイド【公式】 (@zoids_official) June 26, 2026
ウルトラザウルス専用 グラビティカノン
2026年7月予約開始
■再現性
右舷に接続されたユニットには、ジェネレーターユニットや特徴的な管制室の造形を再現。
※AZ-17 ウルトラザウルスは別売りです。 pic.twitter.com/OZ7wAoXYin
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