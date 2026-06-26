【AZ-17EX ウルトラザウルス専用 グラビティカノン】 7月 予約開始

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、ムービングキット「AZ-17EX ウルトラザウルス専用 グラビティカノン」の造形に関する追加情報を公開した。

本商品はアニメ「ゾイド-ZOIDS-」に登場した「ウルトラザウルス」の大型装備「グラビティカノン」をAZシリーズで立体化したもの。別売りの「AZ-17 ウルトラザウルス」に装着することができるオプション装備となっている。

今回右舷に装備されたユニットの造形情報が公開。大型のジェネレーターユニットや特徴的な管制室の造形が再現されている。

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