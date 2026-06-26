◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２５日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】ＦＩＦＡランク１８位の日本は同３８位のスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。決勝Ｔ１回戦ではＣ組１位のブラジルと２９日深夜（日本時間３０日午前２時）に対戦する。スウェーデンも勝ち点４のＦ組３位で決勝Ｔ進出が決まった。森保一監督は次戦に向け「ブラジルは世界のトップトップで我々もリスペクトしている。ただ勝負は（終了の）笛が鳴るまで何がが起こるか分からない。我々の勝つチャンスあると思っているので、しっかり準備したい」と意気込んだ。

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１次リーグでは、３試合ともに森保監督の采配が光った。第１戦オランダ戦（２―２）では前田大然の左シャドー（１トップ後方）での起用や、終盤の４バックへの変更で２度追いつき、勝ち点１を手にした。第２戦チュニジア戦でも１年ぶりに左シャドーに先発起用した鎌田大地が先制点を奪う活躍を見せれば、先発に抜てきした伊東純也にもＷ杯初得点が生まれるなど、Ｗ杯で日本史上最多の４得点で大勝した。

この日のスウェーデン戦では、３バックの右で瀬古を起用するなど３試合ともに異なる組み合わせを採用。「組み合わせはその試合のベストで決めている」と説明した。また、ボール奪取能力に優れているボランチの佐野海舟を休ませ、決勝Ｔ１回戦のブラジル戦に万全の状態でぶつけられることになったことも大きい。

後半３０分には３９歳のベテランで精神的支柱の長友佑都を起用し、これで第２戦で体調不良のためベンチ外だった追加招集の町野を除き、フィールドプレーヤーでは２３人中２２人を起用。不動のＧＫ鈴木彩艶を加え、今大会で早くも２３人がピッチに立った。

また、後半１１分の前田の先制点で、今大会チーム７得点目。１８年ロシア大会の６得点を超え、１大会で最多の得点数を更新した。得点後に攻撃を担当する名波浩コーチと抱き合った場面も象徴的だった。

森保監督は「私の２期目で名波コーチが攻撃を選手に落とし込んでくれている。そういった意味では今日の得点も、今回の北中米大会でロシア大会の得点を超えたというのも、選手の頑張りはもちろんだが、コーチ陣が戦術を落とし込んでレベルアップした結果の数字だと思う」とたたえた。

現に“ポケット”と言われる、ペナルティーエリア脇の領域へ後方から選手が飛び出す攻撃パターンが増えたことも顕著だ。日頃の活動を通じ、綿密な戦術練習が行われていることが、Ｗ杯本大会での結果につながっている。（岩原 正幸）