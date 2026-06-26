◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本1−1スウェーデン（2026年6月26日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと1―1で引き分けてF組2位を確定させ、3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。日本は初戦で（29日＝日本時間30日）でC組1位のブラジルと対戦する。

DF長友佑都（39＝FC東京）は後半30分から途中出場し、アジア人初のW杯5大会連続出場を達成。39歳287日での出場となり、自身のW杯日本人最年長出場記録を更新した。

ピッチに入る際にはベンチのチームメートから一際大きな声を掛けられた。「なんか、魂の叫びかっていうくらい、後輩たちが後押ししてくれた。えぐいくらいのサポートがありましたよ」と回想。

「僕が思っていたのは間違いじゃなかったんだな、と。ベンチから僕も（ピッチ上の）彼らを後押ししたい、出てる選手に勇気を与えたい、絶対孤独にさせないと思っていたので。その気持ちが彼らに響いてた、届いてたんだな、と思って。それを今度は逆に、彼らが体現してくれた。心のつながり、魂のつながりを感じました」

MF中村との交代で左ウイングバックでの投入。イレブンへの熱い鼓舞とは対照的に冷静なプレーで相手のチャンスの目を摘んだ。「まずはそこに関して森保さんが信頼してくれているんだな、ということがうれしかった。難しい試合で、負けちゃいけない試合で、クローズもしっかりしなきゃいけない。まずは森保さんの信頼に感謝したい」と心境を明かした。

主に快足ウインガーのエランガと対峙。「練習から全然やれているという自信があったので。うちにも速い選手がいるんでね。（練習での）マッチアップはいつも（伊東）純也とか（堂安）律もそうだし、塩貝（健人）もそうだし。あいつらとやってきてるんで、全然ビビらなかったですね」と胸を張った。