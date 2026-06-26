MBSの山崎香佳アナウンサー（28）が6月25日、自身の公式インスタグラムを更新。家族と訪れた沖縄旅行でのオフショット写真を公開しました。



【写真】MBSの山崎香佳アナ、キャミソール姿で沖縄旅 「最高の笑顔！」「笑顔がさわやか」

山崎アナは「姪に癒された沖縄 家族3世代旅行でした（父は熊本で推し活笑）」とコメントし、幼い姪と水族館を訪れたり、海岸で水遊びを楽しんだりする写真を複数枚投稿。キャミソールや水着といった南国らしい開放的なファッションで、プライベートでの沖縄旅を楽しむ様子を伝えました。



ファンからは「最高の笑顔！」「笑顔がさわやか」「姪っ子さんと楽しめてよかったですね」「家族で沖縄、良いですね」「リフレッシュできましたか？」「いつも応援しています」などの反応がありました。



また、山崎アナは夕方のニュース情報番組「よんチャンTV」の中で、自転車に乗って旅をするドキュメント企画「発掘まち自慢！自転車たび」を担当していることから、「次は自転車で沖縄一周？」「自転車旅の沖縄編はいかがですか」などの声も寄せられました。



山崎アナは1997年9月15日生まれ、熊本県出身。西南学院大学卒業。担当番組はMSBラジオ「上泉雄一のええなぁ！」（水）、MBSテレビ「ゼニガメ」、「よんチャンTV」（木）、「せやねん！」、「痛快！明石家電視台」。