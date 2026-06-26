単身生活者のランチ事情に、いま確かな変化が起きています。株式会社ライフスケープマーケティング（東京都千代田区）が実施した「2025年度の昼食状況（延べ12万7253食卓）」に関する調査によると、自宅から「お弁当」を持参する人が増加し、平日昼食における弁当持参率は2010年度の8.9％から2025年度には15.0％と1.7倍に拡大していることが分かりました。



【調査結果】品数が1〜2品の手持ち弁当に多いメニューランキング

調査は、首都圏（30キロ圏）に居住する20〜64歳の単身生活者（シングルス）男女493人を対象として、2026年3月にインターネットで実施されました。



調査の結果、「平日昼食における弁当持参率」は、15年前の2010年度の8.9％から、2025年度には15.0％と1.7倍に拡大していることが判明。



なかでも注目されるのが男性の伸びで、これまで外食中心とされてきたシングルス男性でも“マイ弁化”が進行、2010年度（4.6％）から2025年度では11.4％と2.5倍の増加となり、ランチスタイルの構造変化がうかがえます。



この背景について同社は、「物価上昇を受けた節約志向の高まりや健康意識の向上に加え、コロナ禍で自炊機会が増えたことによる料理スキルの底上げもあるとみられ、一時的に始めた自炊が日常の選択肢として定着したことで、弁当持参につながっているのでは」と考察しています。



続けて、「平日の昼食の食事場所」を男女別に見ていくと、男性は2010年度では「外食（飲食店の他、コンビニ弁当などをオフィスなどで食べた場合も含む）」（67.8％）がメインでしたが、コロナ禍の2020年度には48.8％と5割を切り「内食」（30.2％）へシフト。



その後、2025年度になると内食比率は25.4％へと低下した一方、外食回帰には至らず、代わりに「弁当持参」が4.4％から11.4％へと上昇しています。



他方、女性では2015年度時点で「弁当持参」（22.4％）が2割を超えていましたが、2020年度の内食シフトを経て、2025年度でも19.8％と弁当持参へ回帰していることが見て取れます。



テレワークやリモートワークなどの働き方も選択肢として定着するなか、内食と弁当持参を合わせた割合では男性で36.8％、女性では53.3％と半数を超えており、コロナ禍がシングルスの昼食事情において一つの転機となった様子がうかがえました。



また、直近2025年度における「持参弁当の品数構成比」を見ると、男性は「1品」（32.7％）、「2品」（30.6％）と2品以下が6割強を占めました。他方、女性では「1品」（22.9％）、「2品」（18.5％）と男性と比べると品数が多いようです。



この少ない品数の弁当は近年増えているといい、10年前の2015年は男性の持参弁当の平均品数が「3.3品」だったのに対し、2025年は「2.1品」。女性でも「3.8品」あったものが直近は「3.2品」と減少しており、男女ともにコスパ、タイパを考えたシンプル弁当（品数を抑えた弁当）が主流となっています。



では、品数が少ないシンプル弁当は、どのようなメニューで構成されているのでしょうか。



「品数が1〜2品の手持ち弁当に多いメニュー」を調べた結果、男性は1位「手作りのご飯（白飯）」、2位「手作りのおにぎり」が上位となったほか、「野菜炒め」（4位）や「カレー」（9位）、「焼きそば」（10位）といった、お弁当には珍しいメニューが上位にランクインしました。



手作り以外では、「市販のバランス栄養食品」（3位）や「菓子パン」（7位）などを持参することも多く、弁当＝手作りではなく、“家にあるものを持参”するという合理的な選択肢もあるようです。



他方、女性でも1位「手作りのおにぎり」、2位「手作りのご飯（白飯）」など手作りの米料理が多く、「玄米・雑穀ご飯」（4位）、「丼」（5位）、「かけご飯」（7位）、「チャーハン」（10位）が上位となりました。



シングルスで広がりを見せる“作り込まない弁当”という新しい選択肢は、節約・タイパ・健康といった複数の価値を無理なく両立できる手段として、日常の中に着実に浸透しつつあります。



また、これまでのお弁当＝“手間”というイメージから、自分好みのメニューを柔軟に取り入れるスタイルへ変化している点も特徴的です。



同社は、「こうした動きは一過性のものにとどまらず、コロナ禍を契機とした意識・行動の変容を背景に、今後もランチスタイルの主流の一つとして定着が進むと見られる」と述べています。



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【出典】

▽株式会社ライフスケープマーケティング「食MAP®」