日本女子ツアー史上最高の優勝賞金がかかった大会 選手たちが考える使い道は？「豪邸を建てたい！」から「好きなだけUFOキャッチャー」まで
日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。25日に開幕した「EARTH MONDAMIN CUP」は賞金総額4億円、優勝賞金7200万円と日本女子ツアー史上最高となるビッグトーナメントだ。もし優勝して超高額賞金を手に入れたら…。選手たちにその使い道を尋ねた動画を投稿した。
【動画】7200万円でUFOキャッチャーにガチャガチャ！ はたして何回できるの？
最も多かった答えは「買い物」だった。脇元華は「バッグとかジュエリーとか」。佐藤心結は「SUVでちょっとスポーティな車」。森田遥（中国）は「馬主になりたいので、馬を買います」など、欲しいものをあげていた。一方、賞金額に対して庶民的すぎたのは「好きなだけUFOキャッチャーをしたい」という安田彩乃、「ハンギョドンのガチャガチャを回しまくります」と笑った倉林紅だ。旅行に行きたいと答えたのは2人。政田夢乃は「一番はやっぱりハワイ。ディズニーやユニバが好きなのでフロリダにも行ってみたい」。吉澤柚月も「ペンギンとオーロラを見に行きたい」とのこと。そして高額賞金にふさわしく「一軒家を建てたいです」と大きな夢を語ったのは尾関彩美悠だ。「7200万円ぎりぎりまで使って、頑張って豪邸を建てたい！」。鶴岡果恋も「平屋で庭の大きな家」と夢を膨らませていた。最後に登場した六車日那乃は「宝塚鑑賞に全部使いたいです」「7000回は見られます」と、おっとりとした口調で回答。「歌も上手だし、綺麗な人ばかりでカッコいいし、ダンスも上手ですし、お芝居も良いですし…」「心が豊かになるのでハマっています！」と、すっかり宝塚歌劇に夢中だった。台風接近のため荒天のなかでの開催となってしまったが、史上最高額の賞金を手にする選手ははたして誰なのか、優勝の行方にファンも注目している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「オフが取れたら？」「暑い夏と寒い冬、どちらが好き？」 2択質問に答える政田夢乃の意外な一面 北海道出身なのに「寒いの苦手……」
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