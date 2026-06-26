26日早朝、大津市で裏山の一部が崩れ、住宅2棟に土砂が流れ込んだということです。また市内を流れる川の護岸が2か所崩れました。いずれもけが人はいないということです。

【写真を見る】【速報】滋賀・大津市で大雨被害 住宅2棟に土砂が流れ込む 真野川の護岸が崩れる けが人なし

◆「裏山の一部が崩れて家屋の方に土砂が流れ出ている」住宅2棟に土砂が…

大津市消防局によりますと、26日午前5時7分、警察から転送で「裏山の一部が崩れて家屋の方に土砂が流れ出ている」という内容の通報があったということです。

大津市緑町にある曼荼羅山の一部が崩れ、一般住宅の家屋2棟に土砂が流入したということです。



大津市は、早朝からの雨の影響で、市役所の真野北支所で避難所の受け入れ態勢を整え、住人の自主避難を進めていますが、現在のところ避難者はいないということです。



大津市内では、大雨に関連する災害がこれまでに10件発生しているということです。

◆真野川の護岸が崩れる

また、滋賀県によりますと大津市を流れる真野川の護岸の2か所が崩れたということです。



大雨で水位が上がった影響とみられていて、けが人や周りの住宅への影響はないということです。

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