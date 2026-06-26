セカオワ・Saori「よく驚かれる」 “ライブの裏側”明かしファン歓喜「すごい」「いつも最高の演出と世界観を本当にありがとう」
SEKAI NO OWARIのSaoriが25日、自身のインスタグラムを更新。今年メジャーデビュー15周年を迎え、7月・8月にドームツアーを控えるなか、SEKAI NO OWARIの“ライブの裏側”を明かした。
【写真】セカオワ、自宅リビング＆スタジオ貴重写真を公開
Saoriは「よく驚かれるが、SEKAI NO OWARIは毎回ライブの前に『仮組』と言って、本当にセットを建てて演出の確認をする。音楽と演出のタイミングを合わせたり、ニュアンスを詰めたり……」（原文ママ）と、本番さながらの環境で行われる入念なリハーサルの裏側を告白。
さらに「そして仮組では、深瀬節が炸裂して、『こんなん面白くない？』というアイディアが出るのだけど、いつも『このタイミングで、ようそんなん言うわアンタ！』と思うようなことを言う。そして面白いので結局やることになる」と、ボーカル・Fukaseのひらめきにツッコミを入れつつも、長年培ってきたメンバー間の深い信頼関係をのぞかせた。
続けて「15年間やってきた手順だ。それも先日、いつも通りに終わった。血走った目のライブチームのみんなが笑顔で『どうかな!?』と聞いてくれたのも、いつも通りだった」と伝え、「いよいよライブが迫ってきた」とSaori。
間近に迫るツアーに向け、「東京ドーム、京セラドーム共に全席ソールドアウトしてます。ありがとう、期待して待ってて」とファンへ感謝と自信に満ちたメッセージを送り、ハッシュタグ「#thecinema」を添えて締めくくった。
コメント欄には「すごい」「いつも最高の演出と世界観を本当にありがとう」「楽しみです！」「すてきなエピソード」などの声が寄せられている。
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Saoriは「よく驚かれるが、SEKAI NO OWARIは毎回ライブの前に『仮組』と言って、本当にセットを建てて演出の確認をする。音楽と演出のタイミングを合わせたり、ニュアンスを詰めたり……」（原文ママ）と、本番さながらの環境で行われる入念なリハーサルの裏側を告白。
続けて「15年間やってきた手順だ。それも先日、いつも通りに終わった。血走った目のライブチームのみんなが笑顔で『どうかな!?』と聞いてくれたのも、いつも通りだった」と伝え、「いよいよライブが迫ってきた」とSaori。
間近に迫るツアーに向け、「東京ドーム、京セラドーム共に全席ソールドアウトしてます。ありがとう、期待して待ってて」とファンへ感謝と自信に満ちたメッセージを送り、ハッシュタグ「#thecinema」を添えて締めくくった。
コメント欄には「すごい」「いつも最高の演出と世界観を本当にありがとう」「楽しみです！」「すてきなエピソード」などの声が寄せられている。