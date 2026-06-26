ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、今シーズンの代表活動の最初の一戦、６月２７日に行われる「リポビタンＤチャレンジカップ２０２６ ＪＡＰＡＮ ＸＶｖｓマオリ・オールブラックス」に挑むＪＡＰＡＮ ＸＶの試合登録メンバー２３人を発表しました。

ワールドカップまで残すところあと１年。ＪＡＰＡＮの進化をはかるうえで重要となる今シーズン。試金石となる第１戦、ＪＡＰＡＮ ＸＶとして登場するメンバーは、経験豊富な選手と期待の若手選手がバランスよくミックスされた布陣となりました。

▼ＦＷ陣 原田衛選手が主将として先発

ＦＷ陣は経験豊かな選手が中心。昨シーズンはウェールズ代表との２連戦を終えた後、代表戦から遠ざかっていたＨＯ原田衛選手が、スーパーラグビーでの経験を経て主将として先発。

第２列にはリーグワンで活躍した新進気鋭の２人、第３列にはリーグワンのほか代表活動でも実績のある選手が名を連ねました。

▼ＢＫ陣 ハーフ団に期待の若手コンビの名前

一方のＢＫ陣は若手選手が中心。ゲームメイクの鍵を握るハーフ団には期待の若手コンビ、ＳＨ北條拓郎選手・ＳＯ伊藤龍之介選手を起用。

両ＷＴＢは、コベルコ神戸スティーラーズのリーグワン初制覇に貢献したイノケ・ブルア選手と植田和磨選手が先発の座を掴みました。

▼リザーブには大学生２人がメンバー入り

そのほかリザーブでは、ＪＴＳを通して著しい成長を見せている大塚壮二郎選手（関西学院大）と渡邊晴斗選手（近畿大）の大学生２人がメンバー入りを果たしています。

▼原田主将「若い選手が本来の力を出せるようにサポートしていきたい」

チームのキャプテンを務める原田選手が「まずは試合に勝つことが最優先。そのためにも、若い選手が本来の力を出せるようにサポートしていきたい。いい試合ができれば、いい流れをもって新しい大会にも望める」と気持ちのこもった言葉をのこした重要な一戦。

今シーズンから始まる世界の強豪国とタイトルをかけて戦うネーションズチャンピオンシップを前に、ＪＡＰＡＮの現在地を図るうえでも注目の一戦となるマオリ・オールブラックス戦は、６月２７日（土）午後７時５分キックオフです。



▼ＪＡＰＡＮ ＸＶ試合登録メンバー

１ 岡部崇人（横浜キヤノンイーグルス）

２ ◎原田衛（東芝ブレイブルーパス東京）

３ 竹内柊平（東京サントリーサンゴリアス）

４ エセイ・ハアンガナ（埼玉パナソニックワイルドナイツ）

５ マイケル・ストーバーグ（東芝ブレイブルーパス東京）

６ 下川甲嗣（東京サントリーサンゴリアス）

７ ティエナン・コストリー（コベルコ神戸スティーラーズ）

８ ワイサケ・ララトゥブア（コベルコ神戸スティーラーズ）

９ 北條拓郎（三重ホンダヒート）

１０ 伊藤龍之介（明治大学）

１１ イノケ・ブルア（コベルコ神戸スティーラーズ）

１２ 李智寿（朝鮮大学校）

１３ ディラン・ライリー（埼玉パナソニックワイルドナイツ）

１４ 植田和磨（コベルコ神戸スティーラーズ）

１５〇松永拓朗（東芝ブレイブルーパス東京）

１６ 佐藤健次（埼玉パナソニックワイルドナイツ）

１７ 大塚壮二郎（関西学院大学）

１８ イジー・ソード（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）

１９ 武内慎（浦安Ｄ－Ｒｏｃｋｓ）

２０ アセリ・マシヴォウ（三重ホンダヒート）

２１ 渡邊晴斗（近畿大学）

２２ サム・グリーン（静岡ブルーレヴズ）

２３ メイン平（リコーブラックラムズ東京）

◎＝ゲームキャプテン 〇＝バイスキャプテン

▼試合日程

ＪＡＰＡＮ ＸＶ 対 マオリ・オールブラックス

６月２７日（土）午後７時５分ＫＯ

会場：パロマ瑞穂スタジアム