ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR総武本線 成東−銚子の間で運転見合わせ 運転再開の見通し立たず… JR総武本線 成東−銚子の間で運転見合わせ 運転再開の見通し立たず 地震の影響 JR総武本線 成東−銚子の間で運転見合わせ 運転再開の見通し立たず 地震の影響 2026年6月26日 13時12分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、午後0時46分ごろ、千葉県と茨城県で最大震度4の地震があった影響で、総武本線の成東と銚子の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見通しは立っていません。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「少女は捨て駒」小5で初めてパパ活…非行が低年齢化 “居場所”を求め公園をさまよう少女たち【報道特集】 関連情報（BiZ PAGE＋） 介護, 徳島, グループウェア, 大船, 商店街, ネジ, 井の頭線, フローリング, リハビリ, 沖縄