ダブル台風のあとも注意 新たな台風のたまご＝熱帯低気圧が発生する予想

台風7号、台風8号の「ダブル台風」となっていますが、気象庁の6月27日（土）21時の予想を示したアジア太平洋域予想天気図で、新たな熱帯低気圧を示す記号「TD」が現れました。

「TD」とは「TROPICAL DEPRESSION」の略で、日本語では「熱帯低気圧」となります。TDは、最大風速17.2ｍ未満で、発達して最大風速が17.2ｍ以上になれば「台風」になります。

のひとつでは、7月6日ごろには風速20ｍ以上の渦が、南鳥島付近に進む予想になっています。

による予想を詳しく見ていきます。

台風7号、8号のダブル台風のあとも今後の台風情報に注意

では、この熱帯低気圧は日付変更線の付近から西寄りに進み、6月30日になると「風速20ｍ以上を示す紫の矢印」が中心付近に現れます。

「反時計回りの渦」が進む方向は、7月1日ごろから次第に北寄りになり、6日ごろに南鳥島付近へ進む予想です。

当初のシミュレーションでは、6日ごろにはサイパンと小笠原諸島・父島の間に進む予想でしたが、速度もゆっくりで、進路もより北への予想に変わっています。

この熱帯低気圧が台風に発達するかどうかは未確定で、一般的にシミュレーションには誤差があり、特に先になるほど誤差は大きくなる場合があります。

今後気象庁から発表される台風情報に留意してください。

【6月26日～7月6日の雨・風シミュレーション】

・