笠松将、韓国の制作会社とマネジメント契約を発表 全文韓国語の直筆手紙も公開
【モデルプレス＝2026/06/26】俳優の笠松将が6月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。韓国の制作会社「Star Platinum」とマネジメント契約を結んだことを発表した。
【写真】33歳演技派俳優、全文韓国語の直筆手紙
笠松は全文韓国語で書かれた直筆手紙を公開し、「Star Platinumのハン・ヒソン代表とご一緒することになりました〜！！！」と報告。「私は長い間、韓国の作品を観て育ってきました。そして今、韓国で活動できること自体が本当に幸せです。韓国でも、日本でも、アメリカでも、これまで通り楽しく活動していきたいです」と伝えた。
続けて「役の大きさに関わらず、常に最善を尽くして挑戦していきたいです」と真摯な姿勢を示し、「まだお会いしたことのない代表の皆様！監督の皆様！！！ぜひお呼びください〜喜んで駆けつけます」と呼びかけた。
1992年11月4日生まれ、愛知県出身。2023年5月にホリプロとの契約を終了し、個人事務所を設立。その後は日本国内にとどまらず海外作品にも視野を広げ、2025年には韓国のアワードである「SBS演技大賞」にプレゼンターとして登壇していた。近年の出演作には、「全裸監督2」（Netflix／2021）、「ガン二バル」（Disney+／2022）、「地獄に堕ちるわよ」（Netflix／2026）など話題作が多数。さらに、「グッドニュース」（Netflix／2025）、「復讐代行人3〜模範タクシー〜」（SBS／2025）など韓国作品でも存在感を発揮しており、7月10日には映画「トロフィー」の公開も控えている。（modelpress編集部）
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【写真】33歳演技派俳優、全文韓国語の直筆手紙
◆ 笠松将、韓国制作会社との契約を発表
笠松は全文韓国語で書かれた直筆手紙を公開し、「Star Platinumのハン・ヒソン代表とご一緒することになりました〜！！！」と報告。「私は長い間、韓国の作品を観て育ってきました。そして今、韓国で活動できること自体が本当に幸せです。韓国でも、日本でも、アメリカでも、これまで通り楽しく活動していきたいです」と伝えた。
◆笠松将プロフィール
1992年11月4日生まれ、愛知県出身。2023年5月にホリプロとの契約を終了し、個人事務所を設立。その後は日本国内にとどまらず海外作品にも視野を広げ、2025年には韓国のアワードである「SBS演技大賞」にプレゼンターとして登壇していた。近年の出演作には、「全裸監督2」（Netflix／2021）、「ガン二バル」（Disney+／2022）、「地獄に堕ちるわよ」（Netflix／2026）など話題作が多数。さらに、「グッドニュース」（Netflix／2025）、「復讐代行人3〜模範タクシー〜」（SBS／2025）など韓国作品でも存在感を発揮しており、7月10日には映画「トロフィー」の公開も控えている。（modelpress編集部）
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