長谷川京子、“山椒の実入りのすき焼き”公開「おしゃれ」「レシピ気になる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/26】女優の長谷川京子が6月24日、自身のInstagramを更新。オリジナルの手作りすき焼きを公開し、話題となっている。
【写真】47歳女優「おしゃれ」山椒の実入りのすき焼きパーティー
長谷川は「先週、今週で3回も山椒の実入りのすき焼きを作って」とつづり、写真を投稿。テーブルの上に並べられた、枝豆や大皿に乗せられた薬味たっぷりのおかずなどと共に鍋に入ったすき焼きが公開されている。長谷川は「山椒の実が好き過ぎて、冷凍保存出来ると知った今年、大量に購入」「友達やスタッフを招いてのすき焼きパーティー、キッチンで過ごす時間が多かったけれど、その時間も大好きなんです」と記し、手料理への思いも披露している。
この投稿には「山椒の実入りすき焼きのレシピ気になる」「めちゃくちゃ美味しそうですね」「おしゃれ」「おうちごはんの理想」「こんな素敵なすき焼きパーティーに参加したい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】47歳女優「おしゃれ」山椒の実入りのすき焼きパーティー
◆長谷川京子、手作りの山椒の実入りすき焼きを公開
長谷川は「先週、今週で3回も山椒の実入りのすき焼きを作って」とつづり、写真を投稿。テーブルの上に並べられた、枝豆や大皿に乗せられた薬味たっぷりのおかずなどと共に鍋に入ったすき焼きが公開されている。長谷川は「山椒の実が好き過ぎて、冷凍保存出来ると知った今年、大量に購入」「友達やスタッフを招いてのすき焼きパーティー、キッチンで過ごす時間が多かったけれど、その時間も大好きなんです」と記し、手料理への思いも披露している。
◆長谷川京子の投稿に反響
この投稿には「山椒の実入りすき焼きのレシピ気になる」「めちゃくちゃ美味しそうですね」「おしゃれ」「おうちごはんの理想」「こんな素敵なすき焼きパーティーに参加したい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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