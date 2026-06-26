◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は同３８位のスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。決勝Ｔ１回戦ではＣ組１位のブラジルと２９日深夜（日本時間３０日午前２時）に対戦する。Ｗ杯での対戦は２００６年ドイツ大会以来となる。

スウェーデン戦ではシャドー（１トップ後方）に起用され、前半１１分にＭＦ前田大然の先制ゴールをアシストするスルーパスで結果を残したＭＦ堂安律は「１位突破したオランダとも力負けしなかったという意味では、前回のカタール大会とは違う内容で突破できたという自覚があり、自信はある」と振り返った。

１次リーグを終えてのチームの雰囲気ついては「今日の試合が終わってからも、もう優勝を目指しているチームだなという雰囲気がある。さらに次の試合に勝つために準備していて、達成感みたいなのものは、全然まだまだみんな持ってないので、たくましいなと思いながら、過ごしていた」と話した。

決勝トーナメント１回戦でブラジルと対戦することについては「Ｗ杯でブラジルとやれるなんて、もう最高ですね。どこか好きな国を選べと言われたらブラジル選ぶ。楽しみ」と意気込んだ。