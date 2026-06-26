◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＤ組第３戦 パラグアイ０―０オーストラリア（２５日、サンフランシスコ・ベイエリア競技場）

オーストラリア（ＦＩＦＡランク２７位）がパラグアイ（同４１位）と０―０で引き分け、１勝１分１敗の勝ち点４の２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。パラグアイは同じ勝ち点４も得失点差（ー２）で下回って３位。決勝Ｔ進出は他の組の結果を待つことになった。Ｄ組のもう１試合はすでに首位で決勝Ｔ進出を決めている開催国の米国が、最下位で敗退の決まっているトルコと対戦し、２―３で敗れた。

オーストラリアは引き分け以上で３度目の決勝Ｔ進出が決まる第３戦。１次Ｌ２勝なら２２年に続いて２度目だったが、前半は０―０。後半も３９分にＤＦボスが右サイドをドリブルで突破して左足シュートを放つなど得点を狙ったが、ゴールはこじ開けられず。それでも得失点差でパラグアイを上回り、２位で突破を決めた。

◆オーストラリア ６大会連続７回目。ＦＩＦＡランク２７位。０６、２２年に１６強。トニー・ポポヴィッチ監督（５３）は現役時代にＪ１広島やイングランドでプレー。安定のある守備が光る。アジア予選はホームで森保ジャパンに勝つなど１１勝４分１敗で２位。首都キャンベラ。人口は約２８００万人。