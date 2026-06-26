◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本1−1スウェーデン（2026年6月26日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと対戦。1―1で引き分けF組2位を確定させ、3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。DF長友佑都（39＝FC東京）は後半30分から途中出場し、アジア人初のW杯5大会連続出場を果たした。39歳287日での出場となり、自身のW杯日本人最年長出場記録を更新した。

試合後、自身のXを更新した長友は「日本一丸でブラジル倒すよ」と呼びかけた。

1−1の後半30分、長友は白のヘアバンドを付けてピッチに入ると、スウェーデンの猛攻を受ける守備を落ち着かせた。気迫のスライディングを披露し、左サイドからクロスを供給するなど、存在感を示した。

試合後は「W杯はマンマミーア（なんてことだ）」と興奮を伝え、「このために準備してきたから。マンマミーア。興奮したね。この興奮はW杯でしか味わえない。たくさんの支えがあった。4年間やってきたことは無駄じゃなかった。たくさんの人に感謝したい」と万感の思いを語っっていた。

また、インスタグラムも更新。「4年間このピッチに立つために戦ってきた」と書き出し、試合での写真などを投稿。「一歩踏み入れたこの瞬間を生涯忘れることはない。そして最高の仲間と黄金の歴史を刻む。本当の勝負はここから。感謝と誇りを胸に」と思いをつづった。