ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「この恋のためなら妻と別れるのもアリ!?」後輩からチョコをもらった… 「この恋のためなら妻と別れるのもアリ!?」後輩からチョコをもらった夫が盛大に勘違いした結果… 「この恋のためなら妻と別れるのもアリ!?」後輩からチョコをもらった夫が盛大に勘違いした結果… 2026年6月26日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ バレンタインのチョコをきっかけに、夫の日常がにわかに色づいてきた…のですが、それは夫だけの感覚かも？ひかりさんが夫に声をかける理由、実はまったく別のところにありそうな気がしませんか？自惚れモード全開の夫が現実を知る瞬間、ちょっと見ものですよね。その後はいかに？>>【まんが】そのチョコ勘違いです(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】そのチョコ勘違いです 「慰謝料400万円確定!?」ツーショット写真で大金ゲット…元夫の妄想が止まらない！【私が義妹と縁を切った理由 Vol.185】 「釣り合うわけない」紹介相手がハイスぺすぎ！この食事会終わった…【私が幸せ教えてあげる Vol.16】