バレンタインのチョコをきっかけに、夫の日常がにわかに色づいてきた…のですが、それは夫だけの感覚かも？

ひかりさんが夫に声をかける理由、実はまったく別のところにありそうな気がしませんか？

自惚れモード全開の夫が現実を知る瞬間、ちょっと見ものですよね。その後はいかに？

>>【まんが】そのチョコ勘違いです

(ウーマンエキサイト編集部)