◇W杯北中米大会1次リーグD組 パラグアイ0ー0オーストラリア（2026年6月25日 サンフランシスコ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグD組最終第3戦で、25日（日本時間26日）にパラグアイ（FIFAランク41位）がオーストラリア（同27位）と対戦。スコアレスドローで引き分けた。この結果によって、1次リーグ3位が確定し、1次リーグ突破は他組の結果待ちとなった。

16年ぶり本大会に戻ってきた“南米のいぶし銀”パラグアイ。初戦は開催国アメリカと激突。南米予選でブラジルやアルゼンチンを破った堅守速攻が機能せず1―4で完敗した。

2戦目はトルコ相手に、前半2分にMFマティアス・ガラルサ（アトランタ・ユナイテッド）が今大会最速64秒で先制弾を決めた。しかし前半アディショナルタイムに、VARチェックの上でFWアルミロン（アトランタ・ユナイテッド）が侮辱発言を隠すために口を手で覆ったと判定されて一発退場となった。1人少ない状況でも何とか逃げ切って、今大会初勝利を飾った。

2位オーストラリアとの直接対決となった最終戦。勝てば16年ぶりの決勝トーナメント進出が懸かる大事な1戦となった。

前半はスコアレスで折り返すと、後半もなかなかチャンスをつくれず。アディショナルタイムに両チームにチャンスが訪れたが、決めきれず引き分けに終わった。

この結果によって、1次リーグ3位が確定し、1次リーグ突破は他組の結果待ちとなった。