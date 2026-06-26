【「月刊ガンダムエース」2026年8月号】 6月26日 発売 価格：950円

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KADOKAWAは、「月刊ガンダムエース」2026年8月号を本日6月26日に発売した。価格は950円。

今号では創刊25周年号となっており、表紙には「機動戦士ガンダムエイト」が登場。付録として、アーセナルベース「クロスボーン・ガンダムX1 フルクロス」＆ガンダムカードゲーム「ガロード＆ガンダムX」リソースカードがついてくる。

誌面では、創刊25周年記念特集として、富野由悠季氏へのインタビューや、「SDガンダム」スペシャル特集として横井孝二氏へのインタビューを掲載。また、「シャア専用雑記」の豪華対談として、池田秀一さんと山寺宏一さんによる対談も収録される。さらに、総勢48名のクリエイターによるお祝いイラストとメッセージも掲載される。

また、25周年を記念した5大新連載もスタート。「『紫煙はミノフスキーの影響を受けない』-プロローグ-」、「ダブルフェイク・リプライズ」、「機動戦士ガンダム EXVS. ガールズ on エクストリーム」、「SDガンダム ジージェネレーションエターナル 4コマ」、「きどーせんしガンダムSEED お悩み解決！ シン＆インパルス」が掲載される。

シャア専用雑記対談より

お祝い特別寄稿の一部抜粋

【新連載】

「紫煙はミノフスキーの影響を受けない」-プロローグ-

ダブルフェイク・リプライズ

機動戦士ガンダム EXVS. ガールズ on エクストリーム

SDガンダム ジージェネレーションエターナル 4コマ

きどーせんしガンダムSEED お悩み解決！ シン＆インパルス

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