ビューテＨＤが急反落、２６年６月期最終利益予想を赤字転落に下方修正し配当も無配へ ビューテＨＤが急反落、２６年６月期最終利益予想を赤字転落に下方修正し配当も無配へ

ビューティカダンホールディングス<3041.T>が急反落している。２５日の取引終了後に、２６年６月期の連結業績予想について、売上高を７７億円から７３億円（前期比４．０％減）へ、営業損益を１億２０００万円の黒字から１億４５００万円の赤字（前期５００万円の赤字）へ、最終損益を４０００万円の黒字から１億４０００万円の赤字（同４２００万円の黒字）へ下方修正し、配当予想を期末一括５円２５銭から同無配（前期５円２５銭）へ引き下げたことが嫌気されている。



小規模葬や家族葬などへのシフトによる葬儀の多様化が進むなか、一部地域において生花祭壇事業の施行件数が想定を下回っていることが要因。また、人件費や外注費などの各種コストの高止まりが継続したことも損益を悪化させるとしている。



出所：MINKABU PRESS