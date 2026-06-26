テモナは反発、「サブスクアット」が整骨・鍼灸院を展開するＥＸＰＡＮＤ及びＧＥＮＫＩＤＯに採用 テモナは反発、「サブスクアット」が整骨・鍼灸院を展開するＥＸＰＡＮＤ及びＧＥＮＫＩＤＯに採用

テモナ<3985.T>は反発している。２５日の取引終了後に、店舗型事業者向けサブスクシステム「サブスクアット」が、ＥＸＰＡＮＤ（徳島県徳島市）及びＧＥＮＫＩＤＯ（群馬県伊勢崎市）の直営店舗計７０店舗に採用されたと発表しており、好材料視されている。



ＥＸＰＡＮＤ及びＧＥＮＫＩＤＯは整骨院や鍼灸院、リラクゼーション、介護・看護事業などを展開するＯＭＧホールディングス（東京都台東区）傘下で、整骨院や鍼灸院などを展開している。テモナでは「サブスクアット」を提供することで物販及び施術のサブスク化による収益最大化を支援するとともに、オペレーションの自動化によって持続可能な経営基盤の確立を後押しするとしている。



出所：MINKABU PRESS