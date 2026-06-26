「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日正午現在でサンリオ<8136.T>が「売り予想数上昇」５位となっている。



２６日の東証プライム市場で、サンリオが続伸。同社は２３日取引終了後に決算発表を行い、２７年３月期の連結営業利益は前期比１５．０％増の８９５億円と最高益を更新する見通しを明らかにした。キャラクターのライセンス事業が伸びる。今期配当も１６円と株式分割考慮後で実質２．２円の増配となる。同社は、元常務が担当するグループ子会社から不適切報酬を受け取っていた問題で決算発表を延期していたが、今期の好業績予想が示されたことで安心感が広がっている。ただ、上値では戻り売りも警戒されているようだ。



出所：MINKABU PRESS