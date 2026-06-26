旬の味を逃さない！夏野菜＆お買い得肉の激うまメインおかず5選
【画像を見る】なすは「生のまま」冷凍が正解！ごはんづくりがラクになる保存ワザ
みずみずしい夏野菜は、豚こまやとり肉などのお買い得肉と合わせることで、食卓の主役を張れるボリュームおかずに大変身します。料理研究家・市瀬悦子さんに、野菜のポテンシャルを最大限に引き出すプロの技を教わりました！
▶教えてくれたのは…
市瀬悦子さん
フードコーディネーター、料理研究家。食品メーカーの営業から料理の世界へ転身。「おいしくて作りやすい家庭料理」をテーマに、書籍や雑誌、テレビ、メーカー、イベントなどでメニュー開発を手がけている。
【材料・2人分】
豚こま切れ肉…150g
なす…3個(約240g)
しょうが…1かけ
青じそ…4〜5枚
Ａ
・酒…大さじ1/2
・塩…ひとつまみ
Ｂ
・しょうゆ…大さじ2と1/2
・酢…大さじ2
・砂糖…大さじ1
・水…大さじ4
片栗粉、揚げ油
【作り方】
1. なすは縦半分に切り、皮に斜めに切り目を入れる。しょうが、しそはせん切りにする。豚肉はＡをふってからめ、片栗粉大さじ2をふってざっくりとまぶす。
2. フライパンに揚げ油を1cm深さまで入れて約170℃に熱する。なすを入れ、時々上下を返しながら約2分揚げて取り出す。続いて豚肉を入れ、時々上下を返しながら約3分揚げる。
3. バットにＢ、しょうがを入れて混ぜ、２を加えてなじませる。器に盛り、しそをのせる。
（1人分 438kcal、塩分3.7g）
■トマトの程よい酸味が爽やか「豚こまとトマトのチャプチェ」
【材料・2人分】
豚こま切れ肉…150g
トマト…2個(約300g)
にら…1/4わ(約25g)
緑豆はるさめ…30g
Ａ
・おろしにんにく…小さじ1/2
・砂糖、しょうゆ、酒…各大さじ1と1/2
ごま油…少々
【作り方】
1. トマトは六つ割りにする。にらは5cm長さに切る。ボウルにＡを混ぜ、豚肉を加えてざっくりと混ぜる。
2. はるさめはさっと水にくぐらせて長さを半分に切り、フライパンに広げて入れる。トマト、豚肉を順に重ねて広げて入れ、フライパンの縁から水120mlを回し入れる。ふたをして中火にかけ、約7分蒸し煮にする。
3. にらを加え、しんなりとするまでざっくりと混ぜ合わせる。汁けがあればきって器に盛る。
（1人分 314kcal、塩分2.1g）
■仕上げにフレッシュトマトをあえて「とりむねとトマトのごま甘酢」
【材料・2人分】
とりむね肉(皮なし)…1枚(約250g)
トマト…2個(約300g)
Ａ
・酒…小さじ1
・塩…ひとつまみ
たれ
・白いりごま…大さじ1
・オイスターソース、砂糖…各大さじ1と1/2
・酢…大さじ1/2
・しょうゆ…小さじ1
片栗粉、サラダ油
【作り方】
1. トマトは六つ割りにする。とり肉は1cm厚さの一口大のそぎ切りにし、Ａをふってからめ、片栗粉を薄くまぶす。
2. 大きめのボウルにたれを混ぜ合わせる。
3. フライパンに油大さじ2を中火で熱し、とり肉を入れて約2分焼き、上下を返して約2分焼く。２のボウルに入れ、たれがよくからむまで混ぜる。トマトを加え、さっと混ぜる。
（1人分 375kcal、塩分2.5g）
■かぼちゃの甘みが絶妙にマッチ「豚こまとかぼちゃのしょうが焼き」
【材料・2人分】
豚こま切れ肉…200g
かぼちゃ…1/6個(正味約200g)
キャベツのせん切り…適量
Ａ〈混ぜる〉
・おろししょうが、砂糖…各小さじ1
・しょうゆ、みりん…各大さじ1と1/2
片栗粉、サラダ油
【作り方】
1. かぼちゃは1cm幅のくし形切りにして、長さを半分に切る。豚肉は片栗粉を薄くふってざっとまぶす。
2. フライパンにかぼちゃをなるべく重ならないように広げて入れる。水大さじ3をふってふたをして中火にかけ、約5分蒸す。厚いところに竹串を刺してすーっと通るようになったら一度取り出す。
3. フライパンをきれいにして油大さじ1/2を中火で熱し、豚肉を広げて入れる。約2分焼いてから炒め、色が変わったら、Ａを加えて炒め合わせる。たれがなじんだらかぼちゃを戻し入れてさっと混ぜる。
4. 器に盛り、キャベツを添える。
（1人分 433kcal、塩分2.1g）
■肉みそと煮込んで、種もへたもおいしくジューシー！「まるごとピーマンの肉みそ煮」
【材料・2人分】
豚ひき肉…200g
ピーマン…小4個(約130g)
Ａ〈混ぜる〉
・おろししょうが…小さじ1
・みそ、みりん、酒…各大さじ1と1/2
・水…1/2カップ
水溶き片栗粉
・片栗粉、水…各小さじ1
サラダ油
【作り方】
1. ピーマンはへたつきのまま手のひらでぎゅっと押し潰す。
2. 直径約18cmの鍋に油小さじ1を中火で熱し、ピーマンを入れる。時々木べらなどで押さえながら約2分焼く。こんがりとしたら上下を返して同様に約2分焼き、一度取り出す。油小さじ1を足してひき肉を加え、肉の色が変わるまで炒める。
3. Ａを加えて混ぜ合わせ、ピーマンを戻し入れて全体を平らにする。煮立ったらふたをして弱火にし、約10分煮る。
4. ふたを取って中火にし、水溶き片栗粉をとろみがつくまで混ぜる。
（1人分 304kcal、塩分1.8g）
＊ ＊ ＊
どのレシピも野菜の食感や甘みが際立ち、お肉との相性も抜群です！旬食材のパワーをたっぷり取り入れた食卓を、家族みんなで楽しんでみてくださいね。
※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。
文＝齋藤久美子／菅野直子