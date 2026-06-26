オーストラリアが２位通過。パラグアイは勝利を掴めず。０−０ドローで決着【Ｗ杯】
北中米ワールドカップで現地６月25日、グループステージＤ組の最終節が開催。サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムでは、パラグアイ代表対オーストラリア代表が行なわれた。
試合前の順位は、オーストラリアが２位で、パラグアイが３位。共に勝点３で、得失点差でオーストラリアが２ポイント、上回る。
決勝トーナメント進出がかかる一戦。立ち上がりからオーストラリアがペースを掴み、パラグアイは守勢に回る。
試合を優位に進めるオーストラリアだが、決定的なチャンスをほとんど作れず。我慢強く守るパラグアイは、思うように攻撃に出られない。
スコアレスで迎えた後半、パラグアイがボールを握り出し、敵陣に攻め込むプレーを増やす。相手の勢いに押され気味だったオーストラリアは、堅実なディフェンスで対抗。マイボールにすれば、丁寧な組み立てで局面を前に動かす。
一進一退の攻防が続くなか、最後まで得点は生まれず。試合は０−０でタイムアップ。オーストラリアが２位突破を果たした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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試合前の順位は、オーストラリアが２位で、パラグアイが３位。共に勝点３で、得失点差でオーストラリアが２ポイント、上回る。
決勝トーナメント進出がかかる一戦。立ち上がりからオーストラリアがペースを掴み、パラグアイは守勢に回る。
スコアレスで迎えた後半、パラグアイがボールを握り出し、敵陣に攻め込むプレーを増やす。相手の勢いに押され気味だったオーストラリアは、堅実なディフェンスで対抗。マイボールにすれば、丁寧な組み立てで局面を前に動かす。
一進一退の攻防が続くなか、最後まで得点は生まれず。試合は０−０でタイムアップ。オーストラリアが２位突破を果たした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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