途中交代した板倉滉の状態は？ 森保監督がスウェーデン戦後の会見で言及【W杯】
2026年６月25日（日本時間26日）、北中米ワールドカップを戦う日本代表がスウェーデンと１−１で引き分けた試合で、キャプテンの板倉滉が39分に交代するアクシデントがあった。
板倉の状態について、森保一監督は試合後の会見で言及。「（状態は）分かりません。すいません。違和感が出たということで早めに交代しました。試合後には普通に歩いていましたが、メディカルからの報告はまだ受けていません」
今大会では久保建英も負傷するなど怪我人に悩まされている。板倉の状態が悪くないことを願うばかりだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
板倉の状態について、森保一監督は試合後の会見で言及。「（状態は）分かりません。すいません。違和感が出たということで早めに交代しました。試合後には普通に歩いていましたが、メディカルからの報告はまだ受けていません」
今大会では久保建英も負傷するなど怪我人に悩まされている。板倉の状態が悪くないことを願うばかりだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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