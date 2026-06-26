Fujii Kaze、サカナクション、羊文学『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で披露したライブ音源をJ-WAVEでオンエア

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6月13日に開催された国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（TOYOTA ARENA TOKYOにて開催）のGrand Ceremonyで披露された、Fujii Kaze、サカナクション、羊文学のライブ音源が、ラジオ局J-WAVE（81.3FM）の『SAISON CARD TOKIO HOT 100』にて6月28日オンエアされる。

■クリス・ペプラーが、会場の熱気やパフォーマンスの魅力をお届けする

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）が1988年の開局時から毎週日曜日に放送しているプログラム『SAISON CARD TOKIO HOT 100』（日曜13:00～16:54）。J-WAVE全番組のオンエア回数に加え、ビルボードJAPANの協力により各音楽ストリーミングサービスのデータ、ダウンロードデータ、動画再生回数データ、CDセールスデータ、SNSポストデータをポイント計算し、トップ100曲をカウントダウン。

6月28日の放送では、『SAISON CARD TOKIO HOT 100』の番組ナビゲーターであり、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のノミネート発表会MCも務めたクリス・ペプラーが、会場で目にしたステージの模様を振り返りながら、現場だからこそ感じられた熱気やパフォーマンスの魅力をお届けする。また、番組はradikoアプリでも聴くことができる。（※放送後1週間、タイムフリー機能あり）

(c)CEIPA MUSIC AWARDS JAPAN2026

■番組情報

J-WAVE（81.3FM）『SAISON CARD TOKIO HOT 100』

06/28（日）13:00～16:54

出演者：クリス・ペプラー

■関連リンク

『SAISON CARD TOKIO HOT 100』番組サイト

https://www.j-wave.co.jp/original/tokiohot100/

radikoアプリ

https://radiko.jp/#!/top