渡辺翔太の頬に輝く汗まで美しい！ウインクや流し目も披露したソロショットに「前髪あり優勝」「お肌綺麗すぎ」「溢れ出る色気」「表情管理が天才」の声

【写真＆動画】『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』渡辺翔太フォーカス映像／渡辺翔太が公開したリハ風景＆オフショット／Snow Man9人のステージショット

Snow Manの公式SNSで、『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』Blu-ray & DVDの発売に先駆け、渡辺翔太にフォーカスしたライブ映像が公開された。多彩な表情を切り取った映像に、ファンから多くの反響が寄せられている。

■渡辺翔太の“多彩な表情”に注目

映像には、前髪を下ろし、きらびやかなステージ衣装でパフォーマンスする渡辺の姿を収録。カメラに向かってウインクを決めるカットや、鋭い視線を送るクールな表情、白いマイクを手に歌い上げる表情まで、様々な魅力が詰め込まれている。

ターコイズブルーの華やかな衣装や、白×ゴールドの王子様のような衣装、千鳥柄ジャケットを合わせたスタイリングなど、ライブならではの衣装チェンジも見どころ。額や頬に光る汗も印象的だ。

ファンからは「本当に美しい…見惚れてしまう」「お肌綺麗すぎ」「ウインク破壊力すごい」「流し目はやばいって」「前髪あり優勝すぎ」「溢れ出る色気」「天使」「表情管理が天才」といった声が寄せられている。