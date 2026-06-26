13時の日経平均は3129円安の6万9237円、アドテストが864.06円押し下げ 13時の日経平均は3129円安の6万9237円、アドテストが864.06円押し下げ

26日13時現在の日経平均株価は前日比3129.29円（-4.32％）安の6万9237.05円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は839、値下がりは667、変わらずは49。



日経平均マイナス寄与度は864.06円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が775.57円、東エレク <8035>が297.68円、キオクシア <285A>が226.21円、ＴＤＫ <6762>が160.4円と続いている。



プラス寄与度トップは花王 <4452>で、日経平均を9.96円押し上げている。次いでテルモ <4543>が9.52円、オリンパス <7733>が5.63円、トヨタ <7203>が4.44円、ニトリＨＤ <9843>が4.19円と続く。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は建設で、以下、石油・石炭、鉱業、倉庫・運輸と続く。値下がり上位には情報・通信、非鉄金属、電気機器が並んでいる。



※13時0分10秒時点



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