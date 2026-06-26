気象庁によりますと、台風７号は、南西諸島にかなり接近しており、２７日に西日本から東日本の太平洋側に接近する見込みです。また、２７日午前中には台風第８号が東日本太平洋側にかなり接近し、上陸する可能性もあるということです。

【写真を見る】【ダブル台風】27日(土)に8号が日本付近に到達→後を追うように7号接近か 8号は上陸の可能性も？ 大雨に厳重警戒…東海で「最大350ミリ」近畿・関東甲信で「最大200ミリ」予想【雨と風最新シミュレーション】

台風７号は午後７時時点で、奄美市の西約８０キロにあり、北東へ時速２０キロの速さで進んでいるということです。中心気圧は９９０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は秒速２０メートル、最大瞬間風速は秒速３０、メートルとなっています。

一方、台風８号は午後６時時点で、日本の南にあり、北へ時速５５キロの速さで進んでいるということです。中心気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は秒速２３メートル、最大瞬間風速は秒速３５メートルとなっています。

≪目次≫

▼【画像を見る】上陸の可能性は？台風７号の最新予想進路

▼全国の雨・風・波のデータ 東海地方で「３５０ミリ」大雨のおそれ

▼近畿地方の雨・風・波のデータ 「最大２００ミリ」の大雨予想

▼【画像を見る】雨・風への影響は？最新の気象シミュレーション（26日～7月1日）

台風7号 今後の進路は？

26日午後7時の実況

種別：台風

存在地域：奄美市の西約80km

進行方向、速さ：北東 20 km/h (11 kt)

中心気圧：990 hPa

中心付近の最大風速：20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速：30 m/s (60 kt)

26日午後8時の推定

種別：台風

存在地域：奄美市の西約60km

進行方向、速さ：北東 20 km/h (11 kt)

中心気圧：990 hPa

中心付近の最大風速：20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速：30 m/s (60 kt)

▼27日午前6時の予報

種別：台風

存在地域：宮崎市の南南東約160km

進行方向、速さ：北東 35 km/h (20 kt)

中心気圧：990 hPa

中心付近の最大風速：23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速：35 m/s (65 kt)

▼27日午後6時の予報

種別：台風

存在地域：御前崎の南約90km

進行方向、速さ：東北東 55 km/h (29 kt)

中心気圧：990 hPa

中心付近の最大風速：23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速：35 m/s (65 kt)

▼28日午後3時の予報

種別：温帯低気圧

存在地域：日本のはるか東

進行方向、速さ：東北東 70 km/h (39 kt)

中心気圧：996 hPa

最大風速：20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速：30 m/s (60 kt)

台風8号の今後の進路をみる

▼26日午後6時の実況

種別：台風

存在地域：日本の南

進行方向、速さ：北 55 km/h (29 kt)

中心気圧：998 hPa

中心付近の最大風速：23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速：35 m/s (65 kt)

▼27日午前6時の予報

種別：台風

存在地域：横浜市の南約30km

進行方向、速さ：北東 65 km/h (35 kt)

中心気圧：996 hPa

中心付近の最大風速：25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速：35 m/s (70 kt)

▼27日午後6時の予報

種別：温帯低気圧

存在地域：日本の東

進行方向、速さ：東北東 80 km/h (42 kt)

中心気圧：996 hPa

最大風速：25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速：35 m/s (70 kt)

【画像を見る】上陸の可能性は？台風７号の最新予想進路

全国の雨・風・波のデータ 東海地方で「３５０ミリ」大雨のおそれ

気象庁によりますと、台風７号は、南西諸島にかなり接近しており、２７日に西日本から東日本の太平洋側に接近する見込みです。また、２７日午前中には台風第８号が東日本太平洋側にかなり接近し、上陸する可能性もあるということで、気象庁は、東日本太平洋側を中心に西日本太平洋側でも、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。

その後、２つの台風は、日本の東で温帯低気圧に変わるとみられています。

また、前線が西日本から東日本の太平洋沿岸を通って、日本の東にのびており、活動が活発となっています。台風が持ち込む暖かく湿った空気の影響や、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、引き続き２７日にかけて、前線の活動は活発で、西日本から東日本の太平洋側を中心に大気の状態が非常に不安定となる可能性があるということです。

［雨の予想］

東日本太平洋側を中心に、西日本や北日本の太平洋側でも激しい雨や非常に激しい雨が降って大雨となる所があるでしょう。

▼２６日午後６時から２７日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北地方 １００ミリ

関東甲信地方 ２００ミリ

東海地方 ３５０ミリ

近畿地方 ２００ミリ

四国地方 １８０ミリ

九州南部 １２０ミリ

▼その後、２７日午後６時から２８日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 １００ミリ

［風の予想］

南西諸島、西日本太平洋側と東日本太平洋側では、非常に強い風が吹くでしょう。

▼２６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

奄美地方 ２０メートル（３０メートル）

▼２７日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東甲信地方 ２５メートル（３５メートル）

東海地方 ２５メートル（３５メートル）

近畿地方 ２３メートル（３５メートル）

四国地方 ２３メートル（３５メートル）

九州南部 ２０メートル（３０メートル）

［波の予想］

南西諸島、西日本太平洋側と東日本太平洋側では、うねりを伴い大しけとなるでしょう。

▼２６日に予想される波の高さ

奄美地方 ６メートル うねりを伴う

沖縄地方 ５メートル うねりを伴う

▼２７日に予想される波の高さ

奄美地方 ５メートル うねりを伴う

沖縄地方 ５メートル うねりを伴う

関東甲信地方 ６メートル うねりを伴う

東海地方 ６メートル うねりを伴う

近畿地方 ６メートル うねりを伴う

四国地方 ５メートル うねりを伴う

九州南部 ５メートル うねりを伴う

近畿地方・南部で「最大２００ミリ」予想 ２４日からの降水量が２５０ミリ超の地域も

気象庁によりますと、台風７号は、２７日昼過ぎから夕方にかけて近畿地方に最も接近する見込みです。気象庁は、台風や前線の影響により、近畿地方では２６日夜のはじめ頃から２７日昼前にかけて土砂災害に厳重に警戒し、２６日夜のはじめ頃から２７日朝にかけて低い土地の浸水や河川の増水や氾濫に警戒するよう呼びかけています。また、近畿南部では２７日昼過ぎから夕方にかけてうねりを伴った高波に警戒し、２７日明け方から夕方にかけて強風に十分注意、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要だということです。

また、前線が西日本から日本の東にのびています。この前線は２７日にかけて西日本付近に停滞する見込みで、台風から前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、近畿地方では大気の状態が非常に不安定になっているということです。この状態は２７日夕方にかけて続き、局地的に雷雲が発達するとみられています。

［雨の実況］（いずれもアメダスによる速報値）

◆滋賀県

降り始め（２４日午後時）から２６日午後４時までの降水量

米原市朝日 １６５．０ミリ

彦根 １４５．５ミリ

大津市南小松 １３９．０ミリ

大津市萱野浦 １０７．５ミリ

甲賀市信楽 １０７．０ミリ

◆京都府

降り始め（２４日午後時）から２６日午後４時までの降水量

京都市中京区 １４９．５ミリ

長岡京 １３６．５ミリ

京田辺 １３３．０ミリ

◆奈良県

降り始め（２４日午前８時）から２６日午後４時までの降水量

十津川村葛川 ２５９．０ミリ

下北山村佐田 ２３１．５ミリ

十津川村風屋 １９４．０ミリ

上北山村小橡 １７０．５ミリ

奈良市東紀寺町 １３０．０ミリ

２４日午前０時から２６日午後４時３０分までの最大１時間降水量

十津川村葛川 ６９．５ミリ （２５日２０時２３分）

下北山村佐田 ６３．５ミリ （２５日２０時４０分）

奈良市東紀寺町 ５２．０ミリ （２６日０７時２５分）

◆大阪府

降り始め（２４日午後２時）から２６日午後５時までの降水量

生駒山 １６９．０ミリ

河内長野 １４０．０ミリ

茨木 １３４．０ミリ

八尾 １３１．５ミリ

２４日午前０時から２６日午後５時までの最大１時間降水量

生駒山 ７６．５ミリ （２６日０６時２４分） ※観測史上１位

河内長野 ６９．５ミリ （２６日０７時５２分） ※観測史上１位

◆兵庫県

降り始め（２４日午前６時）から２６日午後４時までの降水量（アメダスによる速報値）

上郡 １４３．５ミリ

西宮 １３２．０ミリ

姫路市神子岡前 １２８．５ミリ

神戸市中央区 １２０．０ミリ

明石 １１８．０ミリ

◆和歌山県

降り始め（２４日午前７時）から２６日午後４時までの降水量

田辺市護摩壇山 ２４２．５ミリ

田辺市龍神 ２２３．０ミリ

田辺市本宮 ２１８．０ミリ

［雨の予想］

▼２６日に予想される１時間降水量は多い所で、

近畿北部 ２０ミリ

近畿中部 ４０ミリ

近畿南部 ６０ミリ

▼２７日に予想される１時間降水量は多い所で、

近畿北部 ２０ミリ

近畿中部 ４０ミリ

近畿南部 ６０ミリ

▼２６日１８時から２７日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

近畿北部 ６０ミリ

近畿中部 １２０ミリ

近畿南部 ２００ミリ

［風の予想］

▼２７日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

近畿北部陸上 １０メートル（２０メートル）

近畿北部海上 １３メートル（２５メートル）

近畿中部陸上 １５メートル（３０メートル）

近畿中部海上 ２０メートル（３０メートル）

近畿南部陸上 １８メートル（３０メートル）

近畿南部海上 ２３メートル（３５メートル）

［波の予想］

▼２７日に予想される波の高さ

近畿北部 １．５メートル

近畿中部 ４メートル うねりを伴う

近畿南部 ６メートル うねりを伴う

【画像を見る】雨・風への影響は？最新の気象シミュレーション（27日～30日）

【画像を見る】2８日（日）雨と風最新シミュレーション

【画像を見る】29日（月）雨と風最新シミュレーション

【画像を見る】30日（火）雨と風最新シミュレーション