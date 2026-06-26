中道・小川代表「国会は都合のよい場ではない」“中傷動画”問題で高市総理が答弁の代わりに“陳述書”　「不都合な問いに誠実に向き合うのが国会だ」

中道改革連合の小川代表は26日、いわゆる“中傷動画”問題で高市総理大臣が答弁の代わりに秘書の陳述書を国会へ提出する意向を示したことについて、「国会は都合のよい場ではない。国民が抱く様々な疑念、思い、不都合な問いに誠実に真摯に向き合うのが国会だ」と述べた。

小川氏は、記者会見で秘書の陳述書について、「高市総理が提出するので国会での質問を控えてほしいと言わんばかりの発言なり姿勢については看過できない」と強調した。

その上で、「色々お忙しいのはそうでしょう。時に眠る時間を削るのもそうでしょう。しかし、それをもって総理大臣としての職責が免除されることにはならない。極めて不適切だ」との認識を示した。

そして、「衆参両院における集中審議、場合によっては関係者の参考人招致等は必須で、極めて重要だ」として、「衆参両院の与野党国対間で真摯に協議を重ねてほしい」と求めた。

さらに、「時には審議の日程に影響を及ぼすことは当然であり、対決姿勢が鮮明になることも極めて自然の成り行きだ」とした上で、「ひるまずしっかり対峙すべきだ」との考えを示した。