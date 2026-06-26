【パッチ ver.0.9.4】 6月26日配信

スクウェア・エニックスは、Steamにて早期アクセスを実施中の非対称PvPアクションシューター（オンライン専用）「KILLER INN」（キラーイン）において、新キャラクターの追加を含む「パッチ ver.0.9.4」を6月26日より配信開始した。

「パッチ ver.0.9.4」にて、新キャラクター「アサシン」および「ランナー」が追加された。また、本作をはじめたばかりのプレーヤーが倒されにくくなる初心者バフ、マッチメイキングの仕様変更などを含め、様々なアップデートが行なわれている。

□パッチノート（Steamニュースハブ）

Steamサマーセール開催中

開催期間：～7月10日2時

期間中、「KILLER INN」（キラーイン）を75%OFFの300円で購入できる。

「KILLER INN」（キラーイン）無料体験版も配信中

体験版では、選択できるキャラクターが「ゲーマー」・「絵本作家」・「元刑事」の3人に限られるものの、期間などの制限はなく、何時間でもプレイできる。もちろん、体験版とフルゲーム版のプレーヤーが一緒にプレイすることも可能。バトルパスなどの進捗は、フルゲーム版にデータを引き継いだ際にまとめて反映されるようになっている。

□無料体験版ダウンロード／フルゲーム版購入ページ（Steamストアページ）

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