スウェーデンと1-1ドロー

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグF組最終戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと米テキサス州ダラスで対戦。1-1で引き分け、同組2位で決勝トーナメント（T）進出を決めた。29日（日本時間30日）の1回戦でブラジルと激突する。試合中、日本選手のソックスにファンが驚きの声をあげていた。

後半4分頃、NHKで解説を務めた本田圭佑が注目したのは田中碧のソックスだった。会場の大型ビジョンに映し出されると、「田中さんめっちゃソックス破けてません！？」と驚きの声を上げた。

田中のソックスはふくらはぎ部分が裂けているように見える。NHK解説の林陵平氏が「ふくらはぎの圧を避けるためです。色んな選手やっています」と説明すると、本田は「えっ！？マジで？うそやん。ワザと？」と声を上げた、

本田は林氏に「ファッションじゃなくて？」と質問。同氏から「ファッションじゃないです」との回答を得ると、「えっ？でもあそこバァーンと蹴られたらヤバいやん」と口にしていた。

X上でも「ソックスがビリビリなんのはわざとか？削られてる？」「伸ばしたから？スパイクでかかれたんか？」などと事情を知らないファンから驚きの声が上がっていたが、本田のやり取りを聞いて「ファッション？と私も思った」「圧軽減のためなんや」「田中のビリビリソックスが気になる本田さんw」「何気に気になってたから本田さん質問ありがとう」「ズタズタソックス敢えてなんだ！？」などと納得する声も上がっていた。



（THE ANSWER編集部）