スウェーデンはF組3位突破

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグF組最終戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと米テキサス州ダラスで対戦。1-1で引き分け、同組2位で決勝トーナメント（T）進出を決めた。29日（日本時間30日）の1回戦でブラジルと激突する。スウェーデンも組3位で決勝Tに進んだ。

元日本代表の本田圭佑は、この日NHKで解説を務めた。日本を「ウチ」と表現するなど、開始から思い入れたっぷりに後押ししたが、勝利には届かなかった。

日本はF組2位突破で、決勝T1回戦はブラジルと激突。組3位のスウェーデンの相手は決まっていないが、フランスと対戦の可能性がある。

本田は試合終了直後のスウェーデンについて、「ベンチは喜んでたんですけど、エランガは首傾げてたんすよ」と説明。同点ゴールの背番号11の様子を見逃さず、「ちょっと思いのギャップはあるかもしれないですね。フランスとかぁみたいな顔してましたもん」と続けていた。

本田は29日（同30日）のブラジル戦でNHK BSで解説する予定となっている。



（THE ANSWER編集部）