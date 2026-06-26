オーストラリア代表とパラグアイ代表が引き分けた

北中米共催ワールドカップ（W杯）はグループステージの最終節に入り、現地時間6月25日にはグループD第3戦でパラグアイとオーストラリアが対戦した。

試合は0-0の引き分けで勝ち点1を分け合い、オーストラリアが2大会連続で決勝ラウンド進出を決めた。

勝った方が2位となり、自力で決勝ラウンド進出を決められる一戦は、立ち上がりからオーストラリアが攻め込み、流れのなか、セットプレーともにシュートを打っていく。しかし、前半で6本のシュートを放ったオーストラリアだったが、0-0で前半を折り返した。

前半の終盤にようやく攻める場面を作れたパラグアイだったが、後半はスタートから積極的にシュートを放っていく。勝てば逆転で2位に負傷するパラグアイだったが、オーストラリアの守備ブロックを崩せない。

引き分けた場合でもパラグアイは勝ち点を4に伸ばせることから、両チームともに勝つこと以上に負けないことを意識しはじめ、時間の経過とともに互いに慎重さを増していく。1対1では目の前の相手に負けない強度の高い激突もあり、試合終盤にオーストラリアが2度、ゴール前でチャンスをつくったが得点は決まらないまま試合終了。オーストラリアはグループ2位で日本に次ぐアジア2か国目のグループステージ突破を果たしている。（FOOTBALL ZONE編集部）