26日午後0時46分頃、千葉県北東部を震源とするマグニチュード5.8の地震が発生し、茨城県、千葉県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

26日午後0時46分頃、茨城県、千葉県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は千葉県北東部(北緯35.7度、東経140.6度)で、震源の深さは約50km、地震の規模(マグニチュード)は5.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度4】

◆茨城県

茨城鹿嶋市 潮来市 稲敷市 神栖市



◆千葉県

東金市 旭市 匝瑳市 香取市 山武市 多古町 九十九里町 芝山町 横芝光町 成田市



【震度3】

◆茨城県

土浦市 茨城古河市 石岡市 龍ケ崎市 下妻市 常総市 取手市 牛久市 つくば市 守谷市 筑西市 坂東市 かすみがうら市 桜川市 行方市 鉾田市 つくばみらい市 美浦村 阿見町 河内町 利根町 水戸市 笠間市 ひたちなか市 小美玉市 茨城町 東海村



◆栃木県

真岡市 市貝町 高根沢町



◆埼玉県

さいたま緑区 春日部市 蕨市 富士見市 宮代町



◆千葉県

銚子市 茂原市 大網白里市 神崎町 東庄町 一宮町 睦沢町 長生村 白子町 長南町 千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉若葉区 千葉緑区 千葉美浜区 市川市 船橋市 松戸市 野田市 千葉佐倉市 習志野市 柏市 市原市 八千代市 我孫子市 鎌ケ谷市 浦安市 四街道市 八街市 印西市 白井市 富里市 酒々井町 栄町 君津市 いすみ市 大多喜町 鋸南町



◆東京都

東京墨田区 東京江東区 東京荒川区 東京板橋区 東京足立区