

BE:FIRST

6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが26日、6月29日に先行配信する新曲「Missing」のコンテンツカレンダーを公開した。

10枚目のシングルのタイトル曲「Missing」は、DJ/Producer Jonas Blue をプロデューサーに迎えたDance popナンバーで、切ないアコースティックギターのイントロから始まり、Jonas Blueの真骨頂とも言えるダンサブルなトラックへとエモーショナルに展開。ハイトーンのヴォーカルが、忘れられない恋人への未練と後悔を繊細に描き出し、「消えないで」というフレーズのリフレインが強く心に残る。感情の揺らぎと高揚感が交差する、切ないラブソングに仕上がっている。

さらに、本シングルには、Chaki Zuluをプロデューサーに迎え、栗原暁、キーボードプレイヤーHiromu、SKY-HIのコライトによって制作された「Why, Why」と、メンバーのソロプロジェクト”One of the BE:ST” 最後の6人目としてのSHUNTOのソロ曲「Want it 〜One of the BE:ST-06 SHUNTO〜」も併せて合計3曲を収録。

先日「Missing」のTeaserが公開されると、「Teaserの時点で最高！」「Rondoからの振り幅が…天才的！」「ほんの少しの映像でもワクワクする」「イントロだけで泣きそう」など、配信前から反響を集めているBE:FIRST の新曲「Missing」。

先行配信日から生配信やMusic Videoの公開を行うなど盛りだくさんなスケジュールとなっている。

＜BE:FIRST / Missing コンテンツカレンダー＞

6月29日（月）

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「Missing」先行配信

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「Missing」 -Official Audio- プレミア公開

17:30

Stationhead（RYUHEI・LEO）

18:00

TikTok生配信

18:10

Instagram生配信

18:20

「Missing」 -Music Video- プレミア公開

18:30

BE:FIRST "Missing" Release Celebration Livestreams（YouTube / LINE）

7月1日（水）10th SG「Missing」発売日

18:30

フジテレビ「2026 FNS歌謡祭 夏」出演

22:00

「Missing」 -Dance Practice- プレミア公開

7月2日（木）

18:00

Spotify公式リスニングパーティー

20:00

「Missing」 -Behind The Scenes- プレミア公開

7月3日（金）

17:30

AWAラウンジ（MANATO・JUNON）

18:30

Stationhead（SOTA・SHUNTO）

7月4日（土）

13:30

日本テレビ「THE MUSIC DAY 2026」出演