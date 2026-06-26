BE:FIRST、新曲「Missing」コンテンツカレンダー公開
BE:FIRST
6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが26日、6月29日に先行配信する新曲「Missing」のコンテンツカレンダーを公開した。
10枚目のシングルのタイトル曲「Missing」は、DJ/Producer Jonas Blue をプロデューサーに迎えたDance popナンバーで、切ないアコースティックギターのイントロから始まり、Jonas Blueの真骨頂とも言えるダンサブルなトラックへとエモーショナルに展開。ハイトーンのヴォーカルが、忘れられない恋人への未練と後悔を繊細に描き出し、「消えないで」というフレーズのリフレインが強く心に残る。感情の揺らぎと高揚感が交差する、切ないラブソングに仕上がっている。
さらに、本シングルには、Chaki Zuluをプロデューサーに迎え、栗原暁、キーボードプレイヤーHiromu、SKY-HIのコライトによって制作された「Why, Why」と、メンバーのソロプロジェクト”One of the BE:ST” 最後の6人目としてのSHUNTOのソロ曲「Want it 〜One of the BE:ST-06 SHUNTO〜」も併せて合計3曲を収録。
先日「Missing」のTeaserが公開されると、「Teaserの時点で最高！」「Rondoからの振り幅が…天才的！」「ほんの少しの映像でもワクワクする」「イントロだけで泣きそう」など、配信前から反響を集めているBE:FIRST の新曲「Missing」。
先行配信日から生配信やMusic Videoの公開を行うなど盛りだくさんなスケジュールとなっている。
＜BE:FIRST / Missing コンテンツカレンダー＞
6月29日（月）
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「Missing」先行配信
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「Missing」 -Official Audio- プレミア公開
17:30
Stationhead（RYUHEI・LEO）
18:00
TikTok生配信
18:10
Instagram生配信
18:20
「Missing」 -Music Video- プレミア公開
18:30
BE:FIRST "Missing" Release Celebration Livestreams（YouTube / LINE）
7月1日（水）10th SG「Missing」発売日
18:30
フジテレビ「2026 FNS歌謡祭 夏」出演
22:00
「Missing」 -Dance Practice- プレミア公開
7月2日（木）
18:00
Spotify公式リスニングパーティー
20:00
「Missing」 -Behind The Scenes- プレミア公開
7月3日（金）
17:30
AWAラウンジ（MANATO・JUNON）
18:30
Stationhead（SOTA・SHUNTO）
7月4日（土）
13:30
日本テレビ「THE MUSIC DAY 2026」出演