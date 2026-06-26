ギェケレシュが森保ジャパンの戦いぶりについて言及

森保一監督率いる日本代表は現地時間6月25日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループFの第3節でスウェーデン代表と対戦し、1-1で引き分けた。

試合後、スウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュ（アーセナル）が取材に応じ、対戦した日本について「チームとして非常に完成度が高い」と称賛の言葉を送った。

試合はスウェーデンがコントロールし、日本がボール保持を狙う展開となった。他会場の結果もあり、引き分けでもグループ突破が決まる状況を両チームが事前に把握していたという。そのため、日本は終盤にかなり低い位置でブロックを組んで守備を固めた。前線でターゲットとなったギェケレシュは、「何度か激しい接触があった。こじ開けるのが難しかった」と苦戦を振り返り、ファウルをもらえずにフラストレーションを溜める場面もあったとしつつも、味方のヤコブからのロングボールを競り合う役割を楽しんだと明かした。

強固な守備網を築いた日本に対し、ギェケレシュはピッチ上で感じた質の高さを素直に認めている。「中盤の選手たちはボール扱いに長けていましたし、ディフェンダーも素晴らしかった」と各ポジションを評価。特定の選手を一人挙げるのは難しいとしながらも、長く一緒にプレーしているチームとしての完成度の高さに確かな感銘を受けた様子を見せた。

グループを2位で通過した日本の次戦の相手はブラジルとなる。王国が日本と対戦する上での難しさについて問われると、ギェケレシュは「日本の『ワークレート（運動量）』は傑出しています。ブラジルはまずそこに対抗しなければなりません」と指摘。守備時に常に正しいポジションを取り続け、さらには攻撃の質も備える日本に対して、「非常に手強い相手になるでしょう」と客観的な視点からその脅威を分析した。

ギェケレシュ自身も謙虚さを忘れず、守備でのハードワークと決定力を武器に「行けるところまで行ける」とさらなる躍進を見据えた。（FOOTBALL ZONE編集部）