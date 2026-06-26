華やかな花柄とレトロかわいいデザイン！ 水森亜土「郵便局限定グッズ」

記事ポイント 水森亜土の郵便局限定グッズバッグやポーチなど4種が登場全国約2,000局とネットショップで販売 水森亜土の郵便局限定グッズバッグやポーチなど4種が登場全国約2,000局とネットショップで販売

ソニー・クリエイティブプロダクツが、アーティスト・水森亜土の郵便局限定グッズを2026年6月26日(金)より販売します。

全国約2,000の郵便局と「郵便局のネットショップ」にて、数量限定で展開されるグッズです。

華やかな花柄とレトロで愛らしいイラストをあしらった、バッグ・ポーチ・一筆箋・ステッカーがそろいます。

水森亜土「郵便局限定グッズ」

販売開始日：2026年6月26日(金)販売場所：全国約2,000局の郵便局、「郵便局のネットショップ」ネットショップ販売開始：2026年6月26日(金)0：15販売形態：数量限定、なくなり次第販売終了ネットショップ購入条件：インターネット会員登録(無料)が必要

水森亜土の世界観を表現したラインナップは、日常使いしやすいアイテムに華やかな花柄とレトロで愛らしいイラストをあしらっています。

全国約2,000局の郵便局と「郵便局のネットショップ」で販売されるため、郵便局の窓口とネットショップの両方から選べます。

「郵便局のネットショップ」で購入する場合は、販売価格の他に別途郵送料等が加算されます。

2ジップショルダーバッグ

価格：1,600円(消費税込)サイズ(約)：H210×W155×マチ10mm素材：ポリエステル

2ジップショルダーバッグは、ちょっとしたお出かけに便利なショルダーバッグです。

ポケットが2つ付いているので、用途に合わせて収納できます。

ショルダー部分は結び目を調整することで、長さを変更できます。

スクエアポーチ

価格：990円(消費税込)サイズ(約)：H140×W140×D15mm素材：合成皮革

スクエアポーチは、合成皮革素材の正方形のポーチです。

スリムな形状なので、かさばらずに鞄の中に収納できます。

化粧品やちょっとした小物を持ち運べて、仕分け用の内ポケットも付いています。

一筆箋

価格：690円(消費税込)サイズ(約)：H185×W80mmセット内容：デザイン2柄×30枚素材：紙

一筆箋は、デザイン2柄×各30枚の一筆箋です。

ちょっとしたメモや伝言を書き残す場面で使えます。

縦柄と横柄の2種類があるので、用途に合わせて選べます。

ステッカーセット

価格：600円(消費税込)サイズ(約)：最大H75×W75mmセット内容：デザイン5柄×各1枚素材：紙

ステッカーセットは、デザイン5柄×各1枚のダイカットステッカーです。

最大H75×W75mmの存在感があるサイズで、手紙や手帳に貼れます。

花柄と愛らしいイラストを、手紙や手帳まわりに添えられるセットです。

水森亜土

水森亜土は、東京・日本橋生まれのアーティストです。

アクリルボードに両手で絵を描きながら歌を歌うという印象的なパフォーマンスで注目されました。

画家・イラストレーター・ジャズ歌手・女優など、ジャンルを越えて個性あふれる才能を発揮しています。

花柄とレトロで愛らしいイラストを日用品に取り入れられるグッズで、バッグやポーチ、紙ものまで水森亜土の世界観を身近に楽しめます。

よくある質問

Q. 水森亜土「郵便局限定グッズ」はどこで販売されますか？

A. 全国約2,000局の郵便局と「郵便局のネットショップ」で販売されます。

「郵便局のネットショップ」での購入には、インターネット会員登録(無料)が必要です。

Q. 水森亜土「郵便局限定グッズ」はいつから販売されますか？

A. 2026年6月26日(金)より販売されます。

「郵便局のネットショップ」での販売は、2026年6月26日(金)0：15からです。

Q. ラインナップには何がありますか？

A. 2ジップショルダーバッグ、スクエアポーチ、一筆箋、ステッカーセットが登場します。

花柄とレトロで愛らしいイラストをあしらったラインナップです。

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