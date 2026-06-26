モデルでタレントのJOYさんが6月25日に自身のX（旧Twitter）を投稿。利用した宅配サービスの“ミス”について伝えました。

【写真を見る】【 ＪＯＹ 】再び驚愕「あのピザ問題から1ヶ月。」「もう何が起きても怖くない、僕はまた強くなった。」 “宅配サービス問題” に言及





「あのピザ問題から1ヶ月。」と書き出したJOYさん。実は、5月21日のXへの投稿で、宅配サービスで原型の無い“酷い状態のピザ”が届いたことを写真を添えて伝えていました。









あれから約一か月、新たな問題があったと言います。

「今日はピザじゃないけどこの時以来のデリバリー。 結果、配達員の方が僕の家じゃない違う部屋に届けてしまうという素敵なサプライズが発生。」と、再び宅配サービスによるミスがあったことを明らかにしました。









そして「もう何が起きても怖くない、僕はまた強くなった。」と、綴ったＪＯＹさん。



この投稿に「冷静に投稿しているJOYさんは素晴らしい」「Joyさんは心が広い、さすがです」「月一で遭遇してるの普通にかわいそう」「JOYさんのポジティブさを見習わないとだ」など、多くのコメントが寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】