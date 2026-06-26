午後0時46分頃、関東甲信地方で震度4の地震がありました。この地震による津波の心配はありません

【映像】各地の震度

震源 千葉県北東部 深さ 50km M5.8

震度4 成田市 東金市 旭市 匝瑳市 香取市 山武市 多古町 九十九里町 芝山町 横芝光町 茨城鹿嶋市 潮来市

震度4 稲敷市 神栖市

震度3 墨田区 江東区 荒川区 板橋区 足立区 さいたま緑区

震度3 春日部市 蕨市 富士見市 宮代町 千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉若葉区 千葉緑区

震度3 千葉美浜区 銚子市 市川市 船橋市 松戸市 野田市 茂原市 千葉佐倉市 習志野市 柏市 市原市 八千代市

震度3 我孫子市 鎌ケ谷市 君津市 浦安市 四街道市 八街市 印西市 白井市 富里市 いすみ市 大網白里市

震度3 千葉酒々井町 千葉栄町 千葉神崎町 東庄町 千葉一宮町 睦沢町 長生村 白子町 長南町 大多喜町

震度3 鋸南町 水戸市 土浦市 茨城古河市 石岡市 龍ケ崎市 下妻市 常総市 笠間市 取手市 牛久市 つくば市

震度3 ひたちなか市 守谷市 筑西市 坂東市 かすみがうら市 桜川市 行方市 鉾田市 つくばみらい市 小美玉市

震度3 茨城町 東海村 美浦村 阿見町 河内町 利根町 真岡市 市貝町 高根沢町

（ANNニュース）