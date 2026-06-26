2023年に社会現象を巻き起こし、今年7月26日からシーズン2が放送されるTBS系日曜劇場「VIVANT」と「サンリオ」がコラボした。来月3日から、東京駅でポップアップショップを開催する。

会場は東京駅キャラクターストリートG階段下ワゴンで、7月3日から16日まで開催。初日から5日までは事前予約制となる。

「VIVANT」は、「半沢直樹」「下町ロケット」シリーズなどを手掛けた福澤克雄監督が初めて原作を考案したオリジナルドラマ。自衛隊の秘密部隊「別班」の工作員・乃木憂助（堺雅人）が、謎のテロ組織「テント」の真相に迫る壮大な物語で、緻密なストーリー展開と海外ロケによるスケール感が大きな話題を呼んだ。シーズン2は日曜劇場として異例となる2クール連続で放送される。

公開されたビジュアルでは、番組公式キャラクター「ヴィヴァンちゃん」とともに、サンリオの人気キャラクターたちがドラマの登場人物をイメージした衣装で登場。ハローキティが乃木、マイメロディが薫（二階堂ふみ）、クロミが黒須（松坂桃李）、シナモロールがノコル（二宮和也）、ポムポムプリンがドラム（富栄ドラム）、ハンギョドンがベキ（役所広司）をそれぞれモチーフにしたデザインとなっている。

この発表には「可愛すぎる」「ノコルンそのまんますぎるかわいい」「ぎょどんさんがおる！」「サンリオコラボうれしすぎる！」「サンリオってなんでもやるな…」「まさかの展開すぎる」と、期待するコメントが寄せられた。