【NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII】 6月26日11時 配信（YouTube） 6月26日19時 配信（ニコニコ生放送） 配信媒体： Prime 1 Studio 公式 YouTube チャンネル

プライム1スタジオは、6月26日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII」にて、スタチュー「プレミアムマスターライン『ロード・オブ・ザ・リング～二つの塔～』木の鬚 with メリー&ピピン」を発表した。発売日と価格は共に未定。

本製品は全高約163cmの1/4スケールで、「二つの塔」に登場する「メリー」と「ピピン」が乗ったエント「木の鬚」を再現したスタチューだ。あちこちに苔が生え、強烈な生命力と歴史を感じさせる姿を細部まで造形している。

手足の木の繊維や根っこのようなヒゲももちろんきれいだが、背に乗った「メリー」と「ピピン」、足元で騒ぐオークたちの質感も美しい。服や鎧の作り分けはもちろん、肌のしっとりとした様子や目のうるおいまで表現されている。ただのコレクションに留まらない、象徴的な製品となりそうだ。

【PREMIUM MASTERLINE ロード・オブ・ザ・リング～二つの塔～木の鬚 with メリー＆ピピン】

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撮影：井上勝也写真事務所