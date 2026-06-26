rurudo氏が描くオリキャラ「イヴ」が1/5スケールスタチューで登場！【NLSXVIII】画集「UNREAL」のカバーイラストを元に立体化
【NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII】 6月26日11時 配信（YouTube） 6月26日19時 配信（ニコニコ生放送） 配信媒体：Prime 1 Studio 公式 YouTube チャンネル
(C)rurudo／Ichijinsha
プライム1スタジオは、6月26日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII」にて、スタチュー「コンセプトマスターライン rurudo氏オリジナルイラスト イヴ 画集 UNREAL カバーアート」を発表した。発売日と価格は共に未定。
本製品は、イラストレーターのrurudo氏が描くオリジナルキャラクター「イヴ」を、同社のスタチューブランド「コンセプトマスターライン」から1/5スケールで商品化したもの。
画集「UNREAL」のカバーイラストで描かれたイヴをモチーフに立体化しており、衣装や羽のレース模様は造形で表現しているほか、台座の装飾品なども細やかに造形されている。
また後ろの豪華な扉はボーナス版限定特典となる予定で、イヴと扉は別々に展示することができる。
(C)rurudo／Ichijinsha
撮影：井上勝也写真事務所