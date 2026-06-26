【NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII】 6月26日11時 配信（YouTube） 6月26日19時 配信（ニコニコ生放送） 配信媒体： Prime 1 Studio 公式 YouTube チャンネル

プライム1スタジオは、6月26日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII」にて、スタチュー「コンセプトマスターライン rurudo氏オリジナルイラスト イヴ 画集 UNREAL カバーアート」を発表した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、イラストレーターのrurudo氏が描くオリジナルキャラクター「イヴ」を、同社のスタチューブランド「コンセプトマスターライン」から1/5スケールで商品化したもの。

画集「UNREAL」のカバーイラストで描かれたイヴをモチーフに立体化しており、衣装や羽のレース模様は造形で表現しているほか、台座の装飾品なども細やかに造形されている。

また後ろの豪華な扉はボーナス版限定特典となる予定で、イヴと扉は別々に展示することができる。

(C)rurudo／Ichijinsha

撮影：井上勝也写真事務所