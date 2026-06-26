【NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII】 6月26日11時 配信（YouTube） 6月26日19時 配信（ニコニコ生放送） 配信媒体： Prime 1 Studio 公式 YouTube チャンネル

プライム1スタジオは、6月26日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII」にて、1/4スケールスタチュー「プレミアムマスターライン 1/4 Scale 『オーバーロード』アルベド ED Ver.」を発表した。発売日と価格は共に未定。

本製品は2022年に放送したアニメ「オーバーロード」のED映像で描かれたso-bin氏による「アルベド」のイラストを1/4スケールで再現したスタチュー。上限反転構図のため、顔のバランスの調整にこだわっているという。

イラストを再現するため、注目されやすいであろう髪の流れるような毛束や大きく広がった翼には特段の造形美を感じる。体に纏った衣装の陰影と淡いメタリックを感じさせる繊維の質感も美しく、どこを切り取っても徹底的なこだわりを感じさせる製品だ。

(C)丸山くがね・KADOKAWA刊／オーバーロード4製作委員会

撮影：井上勝也写真事務所