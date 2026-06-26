【NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII】 6月26日11時 配信（YouTube） 6月26日19時 配信（ニコニコ生放送） 配信媒体： Prime 1 Studio 公式 YouTube チャンネル

プライム1スタジオは、6月26日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII」にて、1/6スケールスタチュー「コンセプトマスターライン 1/6 Scale 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』チェンソーマン＆ビーム」を発表した。発売日と価格は共に未定。

本製品は劇場アニメ「チェンソーマン レゼ篇」に登場する「チェンソーマン」とサメの姿となった「ビーム」のスタチュー。「チェンソーマン」による暴虐の嵐を乗りこなす「ビーム」の姿は、グロテスクさを感じさせながらもヒロイックでカッコいい。

「ビーム」の口内や吹き飛ぶ臓物はテカりを帯びた彩色が施されており、不気味な生々しさがある。また土台は「チェンソーマン」の頭部装甲をモチーフとしており、この暴力が「チェンソーマン」の思い通りに描かれているような印象も受ける。「チェンソーマン」ならではの魅力をつぶさに表現した製品といえそうだ。

(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社

撮影：井上勝也写真事務所