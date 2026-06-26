JR九州は、4月1日から開始した会員ランクサービス「JRキューポわくわくプログラム」で、「ランク早期達成特典」を提供する。

ダイヤモンド・プラチナ・ゴールドの各ランクを早期達成した会員を対象に、10月1日からそれぞれのランクに応じた特典を提供する。

ダイヤモンドランクでは、JRキューポアプリ加盟店での買い物でポイント3倍、シアトルズベストコーヒーでのカフェチケットを毎月4枚、JR九州ホテルズアンドリゾーツの対象ホテルで利用できる朝食無料券を毎月1枚付与する。

あわせて、ダイヤモンドかプラチナランクを2026年度上期までに達成した会員には、福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・鹿児島・宮崎の厳選レストラン8店舗への「特別ご招待」を抽選でプレゼントする。対象店舗は8施設で、「ななつ星in九州」や「36ぷらす3」などの列車とゆかりのある名店が並ぶ。ゴールドランク達成者にはキューポちゃんグッズを抽選で100名にプレゼントする。

ランク早期達成を後押しするキャンペーンも7月から順次実施予定で、JRキューポアプリダウンロードキャンペーン、おまとめ登録キャンペーン、ネット予約利用キャンペーンなどを展開する。