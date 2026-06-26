【NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII】 6月26日11時 配信（YouTube） 6月26日19時 配信（ニコニコ生放送） 配信媒体： Prime 1 Studio 公式 YouTube チャンネル

プライム1スタジオは、6月26日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII」にて、スタチュー「レガシーアート“三浦 建太郎” ベルセルク ガッツ/グリフィス 1/4スケール」を発表した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、漫画「ベルセルク」に登場する「ガッツ」と「グリフィス」を、同社のスタチューブランド「レガシーアート」から1/4スケールで商品化したもの。

過去に発売された「レガシーアート“三浦 建太郎” ベルセルク ガッツ/グリフィス」の1/6スケールから1/4スケールにサイズアップして再び商品化しており、より壮大に表現されたガッツとグリフィスをそれぞれ確認できる。

「レガシーアート“三浦 建太郎” ベルセルク ガッツ 1/4スケール」

「レガシーアート“三浦 建太郎” ベルセルク グリフィス 1/4スケール」

「レガシーアート“三浦 建太郎” ベルセルク ガッツ/グリフィス」

発売中の1/6スケールが比較用に展示されていた

(C)三浦建太郎・スタジオ我画/白泉社

撮影：井上勝也写真事務所