【NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII】 6月26日11時 配信（YouTube） 6月26日19時 配信（ニコニコ生放送） 配信媒体： Prime 1 Studio 公式 YouTube チャンネル

プライム1スタジオは、6月26日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII」にて、スタチュー「リアルエリートマスターライン ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク アトレウス 1/3 Scale」を発表した。発売日と価格は共に未定。

本商品は、ゲーム「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク」に登場する「アトレウス」を1/3スケールで立体化したスタチュー。凛々しい表情を浮かべながら岩の上に立ち、弓を構える姿が精巧に表現されている。また、弓の弦と身体にまとった毛皮にリアル素材を使用しているのも特徴だ。

さらに同じ台座には、躍動感あふれるポーズの熊と狼も一緒に並んでいる。

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撮影：井上勝也写真事務所