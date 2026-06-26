石川県志賀町の海岸に漂着した長さおよそ150メートルの巨大なホースの撤去が25日完了し、26日からトラックを使った処分場への運搬が始まりました。

記者「海岸に流れ着いた巨大なホース。撤去開始からわずか2日で海は元の姿に戻りました」

志賀町西海風無に2025年12月に漂着した巨大なホースは、24日から船で撤去する作業が行われ、25日までの2日間で完了しました。

巨大ホースは2キロ離れた港へ 細かく切断後トラックで処分場に運搬

ホースは漂着した海岸からおよそ2キロ離れた港へ運ばれ、さらに細かく切断したあと、トラックに積み込んで処分場へ運搬されます。

県は6月中の撤去完了を目指していましたが、想定を上回るペースで処分が進んでいるということです。

石川県土木部河川課 西村秀樹担当課長

「当初は巨大なホースということで、どういうふうに除去できるのか見えてなかったが、すごく早く終われたということで業者の方にも感謝している」

切断されたホースは26日、2台のトラックを使って石川県白山市内の処分場へ運ばれ、順調に進めば一連の作業は残り数日で完了する見込みです。