「マジかよ…」日本代表、決勝トーナメント初戦でぶつかる“サッカー最強国”に日本中がため息「どうやって勝つの？」「キツすぎる」【W杯】

ブラジルはエースのヴィニシウスが3戦連続ゴールと好調を維持している(C)Getty Images

サッカー日本代表は現地6月25日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループF組第3戦でスウェーデンと対戦し、1−1と引き分けた。

【動画】鮮やかなコンビネーションから最後は前田大然！ 会心の先制ゴールを決めたシーンを見る

前半を0−0で引き分けると後半56分に前田大然が右足で先制ゴールを決める。歓喜もつかのも直後の62分にスウェーデンのアンソニー・エランガのミドルシュートで同点に追いつかれた。

結局この試合は1−1の引き分けのまま終了。日本は2位通過で決勝トーナメント初戦をサッカー最強国のブラジルと対戦することになった。