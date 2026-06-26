「マジかよ…」日本代表、決勝トーナメント初戦でぶつかる“サッカー最強国”に日本中がため息「どうやって勝つの？」「キツすぎる」【W杯】

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ブラジルはエースのヴィニシウスが3戦連続ゴールと好調を維持している(C)Getty Images

　サッカー日本代表は現地6月25日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループF組第3戦でスウェーデンと対戦し、1−1と引き分けた。

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　前半を0−0で引き分けると後半56分に前田大然が右足で先制ゴールを決める。歓喜もつかのも直後の62分にスウェーデンのアンソニー・エランガのミドルシュートで同点に追いつかれた。

　結局この試合は1−1の引き分けのまま終了。日本は2位通過で決勝トーナメント初戦をサッカー最強国のブラジルと対戦することになった。

　戦前から決勝トーナメントで戦う相手が注目されていたものの、いざブラジルとわかるとSNS上でも「マジかよ…」「どうやって勝つの？」「キツすぎる」という声とともに、「優勝するには強豪国を倒さないと」「今の日本代表ならブラジル相手でも十分勝機はある」と背中を押す声も上がる。

　ここからは敗れれば敗退と、さらにレベルアップしたスキのない戦いの姿勢が求められる。一次リーグを善戦したパフォーマンスを決勝リーグで示せるか、引き続き高い注目を集めていきそうだ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]